Tochter verschwunden: „Die Urangst jedes Vaters“

Helena hat für ihr Alter bereits eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe selten jemanden in ihrem Alter getroffen, der so kluge Entscheidungen beim Spielen trifft.Sie kann bis zum letzten Moment rumalbern und Witze erzählen, aber wenn die Klappe geschlagen wird, ist sie von einer auf die andere Sekunde das verlorene kranke Mädchen. Das hätte ich in dem Alter niemals hingekriegt und es beeindruckt mich sehr.