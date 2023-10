Filmpremiere: „Eine Geschichte über Ausbeutung“

Der beklemmende Film „Europa“, in dem es um eine Frau geht, die von einer großen Firma damit beauftragt wird, albanischen Bauern ihr Land abzukaufen, wurde bei der Viennale-Premiere im Wiener Gartenbaukino begeistert aufgenommen. Die österreichische Filmemacherin Sudabeh Mortezai hat für den Film mit albanischen Laiendarstellern im Dokumentarstil gearbeitet: „Ich habe mit ihnen zwar darüber gesprochen, was die Grundsituation des Films ist und welche Figur sie spielen, aber sie kennen kein Drehbuch, sondern improvisieren die Dialoge. Dafür ist natürlich viel Vertrauen nötig.“ Der Film sei „eine Geschichte über Ausbeutung“, den Stoff habe sie über Jahre entwickelt. Wichtig war ihr, eine Frau als Hauptfigur zu besetzen: „Männer in solchen Rollen kennen wir schon.“