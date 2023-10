Amazon startet mit eigener Cloud-Sparte für Europa

Konkret gehe es dabei um die Erfüllung von spezifischen gesetzlichen Anforderungen an den Ort der Datenverarbeitung und an den Betrieb der Datenwolke. Die „AWS European Sovereign Cloud“ werde sich in der EU befinden und dort betrieben. Zugleich werde sie von den anderen Regionen der bestehenden Cloud-Sparte AWS getrennt. Sie werde in Deutschland starten und allen Kunden in Europa zur Verfügung stehen.