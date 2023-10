Kristoffersen: Warum er früher „verärgert“ war

Geburt von Emil sorgt für Extra-Motivation

Dazu beigetragen hat im Sommer auch die Geburt seines Sohnes Emil. „Es ist ein bisschen so ähnlich wie im vorigen Jahr. Diese Herausforderung mit der neuen Firma, mit Marcel zu arbeiten, das war auch ein Motivationsboost. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als hätte ich die gleiche Motivation, wie als ich 17, 18 Jahre alt war und gerade in den Weltcup reingekommen bin“, betonte der 29-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin Tonje Barkenes und dem Baby in Salzburg lebt. „Ich hoffe, er schaut in ein paar Jahren Fernsehen und sieht den Papa ganz schnell fahren und dass ich nicht so schlecht bin.“