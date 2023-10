Maskierter Mann stach auf junge Linzerin (20) ein

Ein bislang unbekannter Mann, bewaffnet mit einem Messer, überfiel am Dienstag gegen 19.45 Uhr in Linz in der Fröbelstraße eine 20-jährige Linzerin und verlangte dabei Geld. Als er in ihrem Rucksack nach Geld suchte, rief sie um Hilfe. Daraufhin stach der maskierte Mann plötzlich zu und flüchtete im Anschluss ohne Beute.