Lieferroboter nach Bombendrohung gestoppt

Mit einer ungewöhnlichen Bombendrohung konfrontiert gesehen hat sich die University of Oregon in den USA: Sprengsätze waren angeblich in kleinen Lieferrobotern versteckt, die autonom auf dem Hochschulgelände unterwegs sind. „Öffnen Sie keine Roboter. Meiden Sie alle Roboter bis auf Weiteres“, mahnte die Uni am Dienstag unter anderem beim Online-Dienst X.