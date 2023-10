ÖTV-Youngster bläst zum Angriff auf die Nummer 1

Der 17-jährige Vorarlberger Joel Schwärzler sorgte mit Siegen beim Turnier in Osaka und dem Triumph bei den ITF-Junior Finals in Chengdu für zwei Sternstunden des österreichischen Tennis. In der am Montag erscheinenden Weltrangliste wird er auf Rang drei geführt. Doch der Schützling von ÖTV-Direktor Jürgen Melzer will noch mehr.