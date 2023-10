16-Jähriger nach Massenschlägerei verhaftet

Am Samstag, dem 21. Oktober, war es gegen 18.30 Uhr in Feldkirch auf dem Sparkassenplatz zu einem versuchten Raub und einem Raufhandel unter mehreren Jugendlichen gekommen. Ein damals unbekannter junger Mann wollte mit Unterstützung einer dritten Person offensichtlich einem anderen Jugendlichen den Inhalt seiner Umhängetasche wegnehmen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte der zweite Täter mit einem Schlagring, den er an die Schläfe des Opfers hielt.