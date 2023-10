Weltcup in Sölden: Das „Baby“ ist schön gewachsen!

Jack Falkner (66), Söldener Bergbahnchef und Ötztal-Zampano, stöhnt. Da ein Journalisten-Telefonat, dort ein TV-Interview. Jack kämpft gegen die Kritik am Skifahren, an Sölden, am Weltcup-Auftakt. „Wir leben dort, uns liegt die Zukunft der Berge, des Gletschers am nächsten. Warum sollen wir es kaputt machen?“, argumentiert er.