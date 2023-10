Klima-Schadensfonds kommt vorerst nicht

Sechs Wochen vor der UNO-Klimakonferenz in Dubai gab es am Samstag einen Rückschlag beim zentralen Verhandlungsthema: Ein Fonds, der klimabedingte Schäden und Verluste in ärmeren Ländern abdecken soll, kommt vorerst nicht. Die Verhandlerinnen und Verhandler kamen zu keinem Ergebnis.