Büroarbeit trägt am Rasen Früchte

Zum bereits vierten Mal trug sich dabei der Gneiser Neuzugang Gabriel Fallnbügl in die Schützenliste der Liga ein. Der 1,95 Meter große Hüne war von Neumarkt verpflichtet worden. Dort kam er allerdings als Verteidiger zum Einsatz. „Für uns wäre er in dieser Rolle eine Verschwendung“, sagte Reinthaler, der seine Stärken in der Offensive sieht. Auch Neuzugang Florian Lüftenegger sowie Ardijan Hoti, dessen Teilnahme am Team vor Saisonbeginn aus persönlichen Gründen unsicher war, netzten für die Heimischen ein.