Familie, Freunde und Kameraden nahmen Abschied

Würdevoller letzter Weg

Zum Begräbnis am gestrigen Samstag in seiner Heimatgemeinde St. Martin im Innkreis rückten auch seine Kompanie und unzählige Kameraden an, die N. einen würdevollen letzten Weg bereiteten. In einem gemeinsamen, langen Trauermarsch brachte man den Sarg des 24-Jährigen vom Friedhof in die Kirche und nach der Heiligen Messe von dort zum Grab. An vorderster Front marschierte die Kompanie des Verstorbenen, dahinter folgte die Militärmusik.