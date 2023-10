Nachträglicher Dank für ehemaligen Coach

Ohne die obligatorischen Worte des Dankes hatte der amtierende Fußball-Landesmeister Bischofshofen am Dienstag die „einvernehmliche“ Trennung von Chefcoach Raphael Laghnej bekannt gegeben. Das holten die Pongauer schon am frühen Mittwochvormittag nach. „Natürlich sind wir dem Trainer dankbar“, betonte BSK-Macher Patrick Reiter in einem nachträglichen Statement gegenüber der „Krone“. Nachfolger Adonis Spica, seit vielen Jahren im Verein und zuletzt „Co“ des nun ehemaligen Übungsleiters, übernimmt vorab bis Ende Juni 2024 die Verantwortung an der Seitenlinie des Westliga-Zehnten. Dessen „neuer Weg“ ist nun ins Stocken geraten. Diesen hätte bekanntlich Laghnej vorantreiben sollen. Die Hoffnungen beider Parteien auf gemeinsamen Erfolg waren groß. Zumal sich etwa Sportvorstand Mario Helmlinger, der schon einige Zeit davor mit Laghnej Kontakt gepflegt hatte, „beeindruckt“ von dessen Professionalität und Einstellung zeigte.