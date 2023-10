Landesmeister Bischofshofen schmeißt Trainer raus

Rumms! Am Dienstagabend gab Fußball-Landesmeister Bischofshofen offiziell die Trennung von Trainer Raphael Laghnej bekannt. Just am ersten Tag, an dem der Deutsch-Tunesier eigentlich wieder das Training aufnehmen wollte. Die vergangenen zwei Wochen hatte der 49-Jährige wegen einer Covid-Erkrankung - Laghnej bekam sogar Infusionen - verpasst. „Der BSK 1933 informiert über die einvernehmliche Auflösung der Partnerschaft mit Trainer Raphael Laghnej. Grund der Trennung ist die unterschiedliche Auffassung beider Parteien über die sportliche Entwicklung des Vereins. Co Trainer Adonis Spica übernimmt mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres die Verantwortung für die Kampfmannschaft. Der Klub und Raphael Laghnej geben keine weiteren Statements zu diesem Thema. Wir bedanken uns dazu für Ihren Respekt.“, begründete der Verein die vorzeitige einvernehmliche Vertragsauflösung. Das Arbeitspapier wäre eigentlich über 24 Monate gelaufen.