Heimkehrer Neumayr steht vor seinem Comeback

Mit der Heimkehr von Fabian Neumayr ist Seekirchen im Sommer ein Transfercoup gelungen. Der Stürmer, der bei den Flachgauern groß geworden ist, wechselte zu Beginn des Jahres 2022 in die 2. Liga zu BW Linz und feierte heuer mit den Stahlstädtern den Bundesliga-Aufstieg. Weil er jedoch nur selten zum Zug gekommen war, beendete er das Abenteuer Profifußball und kehrte an den Wallersee zurück. Doch bisher war die Heimholaktion nicht von Erfolg gekrönt, noch stand der 24-Jährige keine Sekunde am Platz. Der Grund? Sein linker Lungenflügel kollabierte vor Saisonstart.