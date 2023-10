Wehrlose Frau missbraucht: Angeklagte leugnen

In der Wohnung eines 19-Jährigen soll es zu den Missbrauchstaten gekommen sein: Noch in der Nacht soll sich der erste an ihr vergangen haben. Früh morgens dann der zweite. Ein Angeklagter gibt den Sex beim Prozess am Freitag auch zu. Aber: „Es war nicht erzwungen, sondern einvernehmlich.“ Der andere bestreitet jegliche Berührung. Doch: Seine DNA im Intimbereich des Opfers belastet ihn. Die Richterin vertagte das Verfahren.