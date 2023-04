Pilnaceks Suspendierung: Unendliche Geschichte

„Rein freundschaftlicher Austausch“

Alles sei ein rein freundschaftlicher Austausch gewesen, beteuerte Pilnacek laut Ö1-„Mittagsjournal“ bei der Verhandlung vor der Disziplinarbehörde am Mittwoch. Dass es sich doch um eine Rechtsauskunft an den engsten Mitarbeiter eines Finanzministers gehandelt haben könnte, verneinte er. In diesem Fall hätte es den offiziellen Weg genommen, ohne dass er dabei eingebunden gewesen wäre.