Wenn die Schweiz wählt

Morgen wählen die Eidgenossen ihr Parlament. Und es wird so sein wie nahezu überall in Europa: linksorientierte Parteien, insbesondere die Grünen, verlieren, und die ach so bösen Rechtspopulisten werden zulegen. Die Schweizer Volkspartei, die bislang schon stimmenstärkste Partei ist, könnte sich der 30-Prozent-Marke nähern. Dies wohl wegen ihrer überaus migrationskritischen Kampagne, die von den Gegnern als fremdenfeindlich, wenn nicht gar rassistisch verurteilt wird.