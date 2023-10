Patscherte Transporteure sorgten für Umweltalarm

„Es tut uns leid!“, beteuern die beiden Angeklagten (30 und 31) abwechselnd auf Deutsch und in der türkischen Muttersprache. “Das hätte natürlich nicht passieren dürfen." Was genau, das ist unstrittig: Die zwei waren im Frühling von betuchten Wienern für das Ausräumen eines Hauses am Wörthersee engagiert worden. Beim Abtransport der alten Ölheizung wurde gepfuscht - diese fiel krachend hinunter, 100 Liter Heizöl landeten im Kanal und verseuchten in weiterer Folge einen Bach, der direkt in den Wörthersee fließt. Auch das Biotop eines Nachbarn war betroffen.