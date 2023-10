Rettungsflüge im Nebel dank modernster Technik

Bis zu 50 zusätzliche Einsätze

Schon seit zehn Jahren hebt der Rettungshubschrauber des ÖAMTC auch beim berüchtigten Klagenfurter Nebel ab. „So können wir pro Jahr bis zu 50 zusätzliche Einsätze direkt fliegen und Patienten retten“, betont Umschaden. „Das war früher bei den klassischen Nebelbeckenlagen nicht möglich. Das Klinikum Klagenfurt ist der Schwerpunkt für Notfälle in Kärnten - früher mussten wir an Übernahmepunkten die Patienten in Rettungsautos verlagern.“