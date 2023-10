Die Kärntner Einsatzkräfte im Wandel der Zeit

Wenn es um Leben oder Tod geht, dann heben in Kärnten die beiden Rettungshubschrauber „Christopherus 11“ und „RK1“ab - die beiden Helis sind als einzige das ganze Jahr einsatzbereit. Doch das war nicht immer so. Bis in die frühen 80er waren die Lebensretter bis auf ganz wenige Ausnahmen bodengebunden mit Rettungswagen unterwegs.