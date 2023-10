Salzkammergut Advent mit Erlebnissen wie früher

Dachstein-Region - Der Nikolaus kommt über den See

Der Adventreigen beginnt bei der Gosauer Bergweihnacht, am ersten und zweiten Adventwochenende. Am 8. Dezember findet in Hallstatt der Christkindlmarkt statt, am 16. und 17. der Meisteradvent der Handwerker. In Obertraun kommt der Nikolaus am 3. Dezember über den See.