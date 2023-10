Wegen Cannabis droht ein „Flächenbrand in Europa“

Die OÖVP sieht sich vom deutschen Gesetzesentwurf in ihrer Kritik an den deutschen Regierungsplänen, wie OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger betont: „Die von SPD, Grünen und FDP in Deutschland geplanten Liberalisierungen bei Anbau, Abgabe und Konsum von Cannabis sind ein Irrweg und dürfen nicht zum Flächenbrand in Europa werden!“ Insbesondere seien Sicherheits-, Jugendschutz- und Gesundheitsinteressen von OÖ und Österreich verletzt.