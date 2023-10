Demozug dringt in Gebäude von US-Kapitol ein

Ausschreitungen in Deutschland

Auch in Deutschland ist die Polizei am Mittwoch erneut gegen nicht erlaubte Versammlungen zum Nahost-Konflikt vorgegangen. Im Berliner Stadtteil Neukölln hätten sich „Menschengruppen in aufgeheizter Stimmung“ versammelt, erklärte die Polizei am Abend im Onlinedienst X (Twitter).