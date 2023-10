Fix! Skisprung-Weltcup in Villach ist gerettet

Millionen Fans vor den Bildschirmen

Im Vorjahr waren die Bewerbe im Dezember mit dem Doppelsieg von Österreichs Sportlerin des Jahres Eva Pinkelnig ein riesiger Erfolg. Auch die TV-Quoten waren mit 300.000 in Österreich und mehr als drei Millionen in Deutschland grandios. „Auf solche Zahlen hoffen wir wieder! Wir arbeiten schon auf Hochtouren“, so Wiegele.