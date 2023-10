Bericht enthüllt Wahrheit über Schweiger-Ausraster

Auch wurde berichtet, dass ein Drehtag abgebrochen werden musste. Der Grund: „der Regisseur und Hauptdarsteller (Schweiger, Anm.)“ habe sich „nicht in einem drehfähigen Zustand“ befunden. Nicht am Set, sondern schon zuvor habe sich der Alkoholpegel „aufgebaut“, so der Anwalt. In Folge sei es zu einer „tätlichen Auseinandersetzung“ von Schweiger mit einer „leitenden Person aus dem Produktionsteam“ gekommen.