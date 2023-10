IS bekennt sich zum Anschlag auf Schweden

„Land bedroht wie nie zuvor“

Der schwedische Premier Ulf Kristersson rief zu mehr Wachsamkeit auf: „Wir in Schweden und in der EU müssen unsere Grenzen besser kontrollieren.“ Kristersson sieht sein Land so bedroht wie nie zuvor. „Noch nie in der Neuzeit stand Schweden unter einer so großen Bedrohung wie jetzt“, sagte er. Alles deute auf einen Terrorangriff hin, bei dem der mutmaßlich islamistisch motivierte Täter seine Opfer gezielt angegriffen habe, „weil sie Schweden waren“.