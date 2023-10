Belgien gegen Schweden ab 20.45 Uhr LIVE

Bei der großen Party vor heimischem Publikum soll Belgiens unheimliche Serie nicht reißen. Für die „Roten Teufel“, die mit dem 3:2 in Wien die Qualifikation für die Europameisterschaft geschafft haben, geht es heute gegen Schweden natürlich nicht um Schützenhilfe für das ÖFB-Team. Die Truppe von Domenico Tedesco will ihre Serie von acht Jahren ohne Niederlage in einem EM- oder WM-Qualifikationsspiel fortsetzen und den Gruppensieg fixieren.