„Mein verletzter Sohn will nicht mehr in Schule“

Gespräch an Schule

Am Dienstag wurde die Mutter von einer Lehrerin angerufen, die sie aufforderte, ihren Sohn nächste Woche wieder in den Unterricht zu schicken, um den Vorfall gemeinsam aufzuarbeiten. „Es soll in der Klasse daran gearbeitet werden, was passiert, wenn Konflikte auftreten und jemand aggressiv wird. Aber ich werde mein traumatisiertes Kind jetzt sicher nicht zwingen, wieder in diese Schule zu gehen.“