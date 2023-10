Starke Passwörter im Kampf gegen Cyber-Kriminelle

Über Ihren Facebook-Account werden Nachrichten verschickt, die nicht von Ihnen stammen? Und auf der Kreditkartenabrechnung erscheinen Bestellungen, die Sie nicht aufgegeben haben? Dann sind Sie vermutlich Opfer von Web-Gaunern geworden. „Viele machen es den Kriminellen etwa mit ihren Passwörtern oft auch viel zu leicht, an sensible Daten zu kommen“, weiß Klaus Gheri, Europachef der IT-Sicherheitsfirma Barracuda Networks mit Sitz in Innsbruck.