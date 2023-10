Wie es trotz Millionenschulden weitergehen kann

Der Schuldenberg ist erdrückend, der Gang vors Insolvenzgericht war unausweichlich - doch es kann trotzdem weitergehen! Wie stellen Firmen es an, die enormen finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen und wieder eine Zukunft zu haben? In Oberösterreich machte zuletzt ein Betrieb aus Wels vor, wie es gelingen kann. Auch Zentrasport bastelt am Ausweg aus der Finanzkrise.