Gefängnis wird in neues Gründerzentrum umgebaut

Grundsatzbeschluss im Herbst

Nun gibt es Pläne, das Gefängnis in einen Campus für Start-ups und junge Unternehmen umzuwandeln. Der Stadtsenat beauftragte die Firma CMb.industries GmbH mit der Detailkonzeption und einer Vorvermarktungsphase. „Dabei sollen ausreichende Planungssicherheit und eine Entscheidungsgrundlage geschaffen werden, damit im Herbst ein Grundsatzbeschluss über eine Realisierung fallen kann. Das Projekt ist eine große Chance für Steyr. Wir wecken eine schwierige Immobilie in Top-Lage aus dem Dornröschenschlaf“, so Bürgermeister Markus Vogl (SP).