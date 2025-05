Bankomatsprenger fackeln Fluchtauto in Wald ab

Auto ausgebrannt

Am Freitag noch herrschte traurige Gewissheit, was mit dem Fahrzeug geschehen war. Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr wurden vier Feuerwehren in Aichkirchen zu einem „Brand Wald“ gerufen. Dort, nur 27 Kilometer von Gmunden entfernt, fanden sie den VW in Vollbrand vor. Die Polizei führte eine umfassende Spurensicherung samt aufwändigem Abtransport des Fahrzeuges aus dem Waldstück durch, wie mit dem Einsatz vertraute Personen berichteten.