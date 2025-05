Glasners „Versprechen“ an Pep wird jetzt gefeiert

Versprechen eingelöst

Sprach der Taktik-Magier aus Oberösterreich – und löste einen Monat später sein Versprechen ein. Crystal Palace gewann am Samstag im Finale 1:0 und damit den größten Titel in der Vereinsgeschichte. Final-Gegner: Manchester City unter Pep Guardiola. So sehr dessen Team gerade in der Schlussphase und in der zehnminütigen Nachspielzeit anstürmte – irgendwo war immer ein Glasner-Schützling dazwischen. Und zur Not wuchs Goalie Dean Henderson über sich hinaus. Mehrmals parierte der Schlussmann via Monster-Safes.