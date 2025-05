Trotz Sparkurs grünes Licht für Linzer Westring

Wer nach Linz in die Arbeit fährt, erlebt es in der Früh und auch am Abend. Man steht im Stau – entweder schon auf der A 1, aber spätestens beim Franzosenhausweg. Nach Dienstende dann dasselbe Bild in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man sich mit dem Auto durch den Bindermichl-Tunnel quält, kann das mühsam werden.