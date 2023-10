Mutter appelliert: „Bringt mein Baby nach Hause“

„Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus“

Die Hamas veröffentlichte am Montag erstmals ein Video mit der jungen Geisel. Darin sieht man, wie der 21-Jährigen eine Wunde am Arm verbunden wird, anschließend spricht sie direkt in die Kamera. Die Frau stellt sich als Mia Schem vor und bittet darum, so schnell wie möglich zu ihrer Familie zurückgebracht zu werden. „Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Shoham“, sagt die Frau in dem rund einminütigen Clip. Sie sei aktuell in Gaza und dort in einem Krankenhaus behandelt worden. „Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus.“