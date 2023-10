Babler: Millionärssteuer bringt 100 Mio. pro Woche

In ihrer Herbstkampagne setzt die SPÖ ganz auf ihre Forderung nach einer Millionärssteuer. Die Einnahmen daraus will man für Kinder und das Gesundheitssystem einsetzen, wie Parteichef Andreas Babler in einer Pressekonferenz erklärte. Dabei setzte es einen Seitenhieb gegen Kanzler Karl Nehammer.