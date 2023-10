SPÖ will aggressive Fast-Food-Werbung verbieten

„Schlimm, zynisch, abgehoben“

Menschen, die sich keine warme Mahlzeit leisten können, auszurichten, ihre Kinder ins Fast-Food-Lokal zu schicken, sei „schlimm, zynisch und abgehoben“, so Drobits am Dienstag. „Zuerst dachte ich, es ist ein Fauxpas, mittlerweile weiß ich aber nicht, ob es nicht doch das wahre Gesicht des Bundeskanzlers ist.“ Daher habe die SPÖ eine parlamentarische Anfrage an Nehammer eingebracht, auf welche gesundheitliche Expertise sich die Ratschläge des Bundeskanzlers stützen.