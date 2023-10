Wenn Kriege toben: Hat der Pazifismus ausgedient?

600 Tage ist es her, dass Russland auf Befehl Wladimir Putins mit einer massiven Angriffswelle in der Ukraine eingefallen ist. Laut Schätzungen der US-Regierungsbehörde forderte der seit 24. Februar 2022 wütende Krieg bis dato die Leben von über 200.000 Soldaten (120.000 Russen), 300.000 weitere wurden verletzt. Die Vereinten Nationen registrierten zudem über 9800 getötete Zivilisten, 560 davon waren noch Kinder. Schockierende Zahlen, die weiter steigen werden. Ein Ende des Kämpfens und Bombens ist nicht in Sicht.