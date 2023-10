Linzer Traditionsfleischer auf neuen Wegen

Schweren Herzens musste Fleischhauer Andreas Lackinger die Koje seines Familienunternehmens am Linzer Südbahnhofmarkt – wie berichtet – zusperren. Personalnot, hohe Energiekosten und zu wenig Hilfe der Behörden in der Corona-Zeit hatte er Ende August als Gründe genannt. Seither sind die Rollläden der Fleischerei herunten, erinnert nur noch die Beklebung an den Traditionsbetrieb.