EU kündigt Luftbrücke für Gazastreifen an

Frankreich und Ägypten forderten indes die Öffnung des Grenzübergangs Rafah, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen und die Ausreise von Ausländern aus dem Palästinensergebiet zu ermöglichen. „Diejenigen, die Gaza verlassen wollen, müssen dies tun können“, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna am Montag bei einem Besuch in Kairo. „An alle: wir fordern, dass Grenzübergänge geöffnet werden können“, fügte sie hinzu. Ihr ägyptischer Amtskollege Sameh Shukri machte Israel für die Schließung des Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten verantwortlich. Israel habe „bisher kein Signal“ für eine Öffnung gegeben, erklärte er.