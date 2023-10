Martina Kaiser über ihre Zukunft nach dem ORF-Aus

Auch mit der Musik und ihren Auftritten als DJ will sie weitermachen, die Kontinuität als Lotto-Fee wird ihr aber sehr fehlen. „Ich bin ein durchwegs positiver Mensch und sehr spirituell. Wir haben gerade eine sehr arge Eklipsen-Zeit und einen Sonnen-, sowie Mond-Finsternis-Zyklus, der sich nur alle 18 Jahre im Leben wiederholt. Der hat sich jetzt noch angeschlossen, an etwas, das schon vor zwei Jahren angefangen hat zu bröckeln“, erklärte die 53-Jährige der „Krone“ und sagte abschließend beseelt: „Es ist alles gut so wie es ist. Wozu sollte ich klagen, verschwendete Energie. Hätten Sie mich nur rausgeschmissen, hätte ich wirklich sauer angerufen! So aber stand es einfach nicht in meine Macht.“