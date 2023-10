Nach erstem Schneefall: Ansturm auf Reifenwechsel

In knapp zwei Wochen ist es so weit, dann müssen unsere Autos wieder ihre „Winterpatscherl“ anziehen. Mit 1. November gilt in Österreich die Winterreifenpflicht und nach dem ersten Schnee auf den Bergen reservieren sich unzählige Kärntner bei Werkstätten bereits Reifenwechsel-Termine. Viele befürchten, sonst keinen Termin mehr zu bekommen.