„Dominic Thiem schaut sich sicher meine Videos an“

Was verwundert Sie aktuell am meisten in der Politik?

Dass ein Mann, der vor einem riesigen Buffet steht und im Monat 15.000€ verdient, ärmeren Menschen erzählt, dass sie sich einfach von McDonalds ernähren sollen. Mich macht es auch sehr traurig, dass man mit Hetze und Hass noch immer so viele Stimmen gewinnen kann.