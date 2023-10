Bäder-Bilanz: 511.255 sprangen in den Wörthersee

Das ungewöhnlich schöne und warme Herbstwetter hatte noch zu einer Verlängerung der Badesaison geführt, aber gestern schloss auch das Klagenfurter Strandbad seine Tore. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Die Stadtwerke Klagenfurt betreiben in der Ostbucht des Wörthersees drei Strandbäder: Klagenfurt, Loretto und Maiernigg (letztere schlossen schon am 1. Oktober). Und insgesamt 511.255 Badegäste nutzten diese für einen Sprung in den See.