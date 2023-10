„Wenn es hart auf hart kommt, ist man da“

Es geht ja im dritten Teil auch um Boybands. Zu welcher Boyband hättest du denn gerne mal gehört?

Ich habe gerade ein Video mit Clueso „Farben leuchten schwarz“ veröffentlicht. Da habe ich ein „Westlife“-T-Shirt an. Alte irische Boyband. „Westlife“ hat das gesehen und auf Instagram geteilt. Also ich war in deren Insta-Story. Deswegen, würde ich sagen, bin ich jetzt bei „Westlife“ mit dabei

Was war deine persönliche Lieblingsszene?

Wenn am Schluss NSYNC auf einmal in die Trolls-Welt kommen und ihre neue Single performen. Das ist die Weltsensation, dass Justin Timberlake wieder die alten Jungs zusammengetrommelt hat. Wo waren die die letzten 20 Jahre, frage ich mich. Was ist für dich die Botschaft des Films? Das starke Band zwischen ihm und seinen Geschwistern. Selbst wenn man sich seit Jahren schon zerstritten hat, dass man, wenn es hart auf hart kommt, doch füreinander da ist.A.M.M.