APA erhält erstmals in Geschichte Chefredakteurin

Ex-Chef sieht „Point of no Return“

Für seine Tätigkeit an der Spitze der APA-Redaktion wurde Bruckenberger zweimal zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ übergab ihm die Auszeichnungen in den Jahren 2019 und 2022. „Auch wenn Ausschreibung, Hearings und Auswahlverfahren im ORF erst laufen und eine etwaige Bestellung vom Ausgang dieses Prozederes abhängig ist, ergibt sich für mich in meiner Funktion als APA-Chefredakteur bereits jetzt ein ‘Point of no return‘“, begründete Bruckenberger seinen Rücktritt. Er verbleibt vorerst als einfaches Mitglied in der Chefredaktion.