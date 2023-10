Eisenstadt winken zwei ehrenvolle Auszeichnungen

Die Freistadt Eisenstadt beteiligt sich seit vielen Jahren an der größten Kampagne für nachhaltige Mobilität. „Dabei verfolgen wir das Ziel, dieses wichtige Thema den Menschen ins Gedächtnis zu rufen und Projekte auf den Weg zu bringen“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). „Gratis Stadtbus, Infotafeln, Verteilaktionen, spielerische Aktionen in den Volksschulen und Kindergärten sowie eine Social-Media-Kampagne haben eine entsprechende Aufmerksamkeit erzeugt. Und andere Projekte, wie etwa Zu-Fuß-Geh-Wegweiser und der Radgipfel, sind dauerhaft.“