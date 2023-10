Mann bei Dacharbeiten schwer verletzt

Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung. Der Waldviertler hatte Arbeiten auf dem Dach eines Zubaus durchgeführt. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.