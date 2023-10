Von Grödig zum Star-Auftritt nach Bratislava

Fünf Stufen zur Bühne hinauf sind herausfordernd

Geprobt wird im Grödiger Heimathaus. Dort haben sich die Dudelsackspieler 2016 einen Pub nach schottischem Vorbild gebaut. Allerlei Whiskey, Schnaps und Bier stehen in einer dunklen Schank mit Spiegelwand, die sich um die komplette Bar zieht. „Eigentlich wollten wir einen Proberaum“, erzählt Kühnel. „Jetzt ist es ein Pub.“ Bevor sie dort gemütlich zusammensitzen, folgen die Musiker dem Takt das Stiegenhaus nach oben. Denn es sind fünf Stufen hoch zur Bühne beim Auftritt mit Star-Geiger André Rieu am 11. November in Bratislava. Nichts soll schiefgehen.